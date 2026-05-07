Renato e seus Blue Caps em Porto Alegre e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Renato e seus Blue Caps realizam show neste sábado (9), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre, com grandes sucessos da carreira. Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Dino Fonseca no Araújo Vianna
Músico se apresenta neste sábado (9), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, com releituras nacionais e internacionais. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e um acompanhante têm 50% de desconto.
Supertramp Experience
Banda faz show de tributo ao Supertramp neste domingo (10), às 20h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Men at Work em Porto Alegre
Banda australiana sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, na quarta (13) e na quinta-feira (14) da semana que vem, sempre às 21h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Jorge Vercillo no Araújo Vianna
Cantor faz show da turnê JV30 Parte II — Mais um Final Feliz na sexta-feira da semana que vem (15), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Marietti Fialho e Os Viajantes na Terra
Marietti Fialho e banda realizam show na sexta-feira da semana que vem (15), às 21h, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.