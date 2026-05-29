Jorge Drexler em Porto Alegre e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Jorge Drexler sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, nesta sexta-feira (29) e no sábado (30), às 21h, e domingo (31), às 19h, com show da turnê Taracá. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Espetáculo "O Filho"
Peça O Filho, estrelada por Maria Ribeiro e Gabriel Braga Nunes tem sessões no sábado (30), às 20h, e domingo (31), às 18h, no Salão de Atos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6.681), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube têm 50% de desconto.
Tributos à Legião Urbana
André Frateschi canta os maiores sucessos da Legião Urbana no sábado (30), às 20h, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Rodrigo Jaeger e banda prestam tributo à Legião Urbana neste domingo (31), às 18h, no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre. Sócios do Clube têm isenção da taxa de entrada no local.
Peça infantil "A Pequena Sereia"
Peça A Pequena Sereia será apresentada no sábado (30), às 16h, no Teatro Zé Rodrigues do Shopping Praia de Belas (Av. Praia de Belas, 1.181), em Porto Alegre. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto na bilheteria do local.
Paulo Mello e Todumundu
Show do projeto Segunda Maluca ocorre na segunda-feira (1º), às 20h, no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.