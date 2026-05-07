Festival Fronteiras 2026: programação reúne mais de 50 pensadores na Praça da Matriz

O Festival Fronteiras toma o Centro Histórico de Porto Alegre nos dias 15 e 16 de maio, com debates, performances e visitas guiadas em 10 palcos simultâneos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Com o tema "Cultura e autenticidade: entre a ilusão e o risco contemporâneo", a 2ª edição do Festival Fronteiras chega a Porto Alegre com mais de 50 pensadores nacionais e internacionais para debater literatura, economia, filosofia e arte.

As atividades acontecem no entorno da Praça da Matriz nos dias 15 e 16, das 9h às 20h, em 10 palcos simultâneos, sendo seis deles gratuitos e quatro mediante ingresso.

Programação

A grade reúne escritores, jornalistas, filósofos e artistas em formatos variados.

15 de maio

A sexta-feira tem as escritoras Carla Madeira e Claudia Piñero abrindo o dia com um encontro sobre literatura e o que raramente se diz em voz alta. Tamara Klink fala sobre sua travessia solitária no Ártico groenlandês, Eliana Alves Cruz apresenta Meridiana (Companhia das Letras, 2025) e Javier Cercas reflete sobre os sentidos de escrever.

No campo das ideias, Ronaldo Lemos debate os impactos da inteligência artificial, Ana Suy investiga o que a psicanálise revela sobre nossas máscaras e Andréa Pachá questiona o que significa, de fato, fazer justiça.

Também passam pelo festival neste dia Lilia Schwarcz, Nilton Bonder, Monja Coen, Ignácio de Loyola Brandão, Renato Nogueira, Jorge Caldeira, Zeina Latif, Patrícia Campos Mello e Eliane Marques, entre outros.

16 de maio

O sábado começa com Miguel Falabella revisitando seus textos mais marcantes para o teatro brasileiro e Milton Hatoum apresentando Dança de Enganos (Companhia das Letras, 2025), capítulo final de uma trilogia composta também pelos romances A Noite da Espera (2017) e Pontos de Fuga (2019). Caco Barcellos fala sobre jornalismo de investigação, Alexandre Kalache discute a revolução da longevidade e o gaúcho José Falero tensiona classe social e periferia na literatura.

À noite, Pedro Luís e Alexandre Coimbra Amaral encerram o dia com uma pergunta: e se tudo terminasse em amor?

O segundo dia ainda conta com Maria Rita Kehl, Bárbara Paz, Luiz Felipe Pondé, Nelson Motta, Mariano Horenstein, Cristóvão Tezza, Mirian Goldenberg, Marcela Ceribelli, Demétrio Magnoli e Mary Del Priore, entre outros convidados.

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Sessões de autógrafos

As sessões de autógrafos acontecem na Livraria da Travessa e são gratuitas.

Na sexta, participam Carla Madeira, Claudia Piñero, Javier Cercas, Ana Suy, Andréa Pachá, Lilia Schwarcz, Ignácio de Loyola Brandão, Eliana Alves Cruz, Jorge Caldeira, Tamara Klink e Eliane Marques.

No sábado, as sessões reúnem Miguel Falabella, Cristóvão Tezza, Maria Rita Kehl, Nelson Motta, Mirian Goldenberg, Leila Ferreira, Bárbara Paz, Mariano Horenstein, Mary Del Priore, Marcela Ceribelli, Milton Hatoum, Alexandre Kalache, Pedro Luís e Alexandre Coimbra Amaral.

Visitas guiadas

O festival oferece visitas guiadas gratuitas a espaços históricos do entorno da Praça da Matriz nos dois dias, com vagas limitadas. Os roteiros disponíveis são:

Palácio Farroupilha, da Assembleia Legislativa

Palácio da Justiça

Walking Tour Praça da Matriz

Visita Harmonizada Filosofia e História da Arte (Nova Acrópole)

A programação completa, com horários e informações sobre ingressos, está disponível no site do festival.