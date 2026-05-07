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Dois dias de conhecimento
Notícia

Festival Fronteiras 2026: programação reúne mais de 50 pensadores na Praça da Matriz

Evento acontece nos dias 15 e 16 de maio, com entradas gratuita e paga em diferentes eventos, em 10 palcos no centro de Porto Alegre

Juliano Lannes*

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