Armandinho, Geraldo Azevedo e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Armandinho. Rafael Moreira / Divulgação

Um dos maiores nomes do reggae nacional, Armandinho se apresenta neste sábado (23), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Geraldo Azevedo em "Oitentação"

Sócios do Clube e um acompanhante têm 20% de desconto no show de Geraldo Azevedo. Junior Penha / Divulgação

Geraldo Azevedo apresenta show da turnê Oitentação neste sábado (23), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube e acompanhante têm 20% de desconto.

Peça de teatro espírita

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto na peça "Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei". Priscila Gracez / Divulgação

Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei tem sessão neste sábado (23), às 21h, no Teatro Univates (Av. Avelino Talini, 171), em Lajeado. Ingressos em Minha Entrada. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Pearl Jam Symphonic

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show em tributo ao Pearl Jam. Alexandre Grand / Divulgação

A banda Black Circle realiza show em tributo ao Pearl Jam neste domingo (24), às 19h30min, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Show do "Pretinho Básico"

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show do "Pretinho Básico". Vic Martins / Divulgação

Inédito show de humor com a turma do programa Pretinho Básico será na sexta-feira da semana que vem (29), às 20h30min, no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575), em Porto Alegre. Ingressos em Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Concerto "A Dança do Destino"

José María Moreno vai reger concerto da Ospa. Vitória Proença / Divulgação