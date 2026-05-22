Armandinho, Geraldo Azevedo e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Um dos maiores nomes do reggae nacional, Armandinho se apresenta neste sábado (23), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Geraldo Azevedo em "Oitentação"
Geraldo Azevedo apresenta show da turnê Oitentação neste sábado (23), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube e acompanhante têm 20% de desconto.
Peça de teatro espírita
Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei tem sessão neste sábado (23), às 21h, no Teatro Univates (Av. Avelino Talini, 171), em Lajeado. Ingressos em Minha Entrada. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Pearl Jam Symphonic
A banda Black Circle realiza show em tributo ao Pearl Jam neste domingo (24), às 19h30min, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Show do "Pretinho Básico"
Inédito show de humor com a turma do programa Pretinho Básico será na sexta-feira da semana que vem (29), às 20h30min, no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575), em Porto Alegre. Ingressos em Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Concerto "A Dança do Destino"
Concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) com regência de José María Moreno será na sexta-feira da semana que vem (29), às 20h, na Casa da Ospa no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1.501), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.