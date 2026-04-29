Raça Negra em Porto Alegre e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show do Raça Negra. Rogério Coruja / Divulgação

O grupo Raça Negra retorna a Porto Alegre com a turnê Me Leva Junto com Você. Será na sexta-feira da semana que vem (8), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Tributo a Nei, Vitor e Bebeto

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no "Especial Nei, Vitor e Bebeto". Gustavo Barcellos / Divulgação

O Clube da Esquina Tributo RS apresenta o Especial Nei Lisboa, Vitor Ramil e Bebeto Alves, interpretando músicas dos compositores, nesta segunda-feira (4), às 20h, no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

António Zambujo em "Oração ao Tempo"

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de António Zambujo. Kenton Thatcher / Divulgação

Na quarta-feira (6), às 21h, o cantor António Zambujo sobe ao palco do Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre, com show de seu novo álbum, Oração ao Tempo. Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Tim Bernardes em Porto Alegre

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Tim Bernardes. Marco Lafer / Divulgação

Show da turnê Mil Coisas Invisíveis, de Tim Bernardes, será na quinta-feira (7), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Festival HYPERTROÇO

Banda Insira Aqui é uma das atrações do Festival HYPERTROÇO. @insiraoficial Instagram / Reprodução

Evento reúne seis bandas, entre elas Supervão e Insira Aqui, neste domingo (3), às 16h30min, no bar Opinião (Av. José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube têm 50% de desconto.

Ospa em "Sotaques Sinfônicos"

Manfredo Schmiedt vai reger concerto "Sotaques Sinfônicos". @vitoriaproença / Divulgação