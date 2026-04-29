Raça Negra em Porto Alegre e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

O grupo Raça Negra retorna a Porto Alegre com a turnê Me Leva Junto com Você. Será na sexta-feira da semana que vem (8), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Tributo a Nei, Vitor e Bebeto
O Clube da Esquina Tributo RS apresenta o Especial Nei Lisboa, Vitor Ramil e Bebeto Alves, interpretando músicas dos compositores, nesta segunda-feira (4), às 20h, no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
António Zambujo em "Oração ao Tempo"
Na quarta-feira (6), às 21h, o cantor António Zambujo sobe ao palco do Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre, com show de seu novo álbum, Oração ao Tempo. Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Tim Bernardes em Porto Alegre
Show da turnê Mil Coisas Invisíveis, de Tim Bernardes, será na quinta-feira (7), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Festival HYPERTROÇO
Evento reúne seis bandas, entre elas Supervão e Insira Aqui, neste domingo (3), às 16h30min, no bar Opinião (Av. José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube têm 50% de desconto.
Ospa em "Sotaques Sinfônicos"
Concerto com regência de Manfredo Schmiedt será na sexta-feira da semana que vem (8), às 20h, na Casa da Ospa no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Avenida Borges de Medeiros, 1.501), em Porto Alegre. No programa, obras de Leonard Bernstein, Armando Trovajoli e Paulo Dorfman. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.