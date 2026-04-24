Guilherme Arantes em Porto Alegre e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Guilherme Arantes celebra cinco décadas de carreira com show neste sábado (25), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Pedro Qualy convida Haikaiss e Tangi
Pedro Qualy convida Haikaiss e Philipe Tangi para show neste sábado (25), às 20h30min, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
"Djavan — O Musical" em Porto Alegre
Espetáculo terá sessões nesta sexta-feira (24), às 21h, e no sábado (25), às 17h e às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube e acompanhante têm 30% de desconto. O cantor Djavan não participa do espetáculo.
Sandro Luiz — 10 anos de carreira
Sandro Luiz comemora 10 anos de carreira com show no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, neste domingo (26), às 20h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Festival Universo Alegria 2026
Evento será neste domingo (26), a partir do meio-dia, no Parque de Exposições Assis Brasil (BR-116, km 13, Novo Esteio), em Esteio. Ingressos à venda no Zig Tickets. Sócios do Clube têm 15% de desconto nos setores Camarote, Frontstage e Onstage, e 40% de desconto no setor Arena.