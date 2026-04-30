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Ainda é Carnaval
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Festival Honk!POA de fanfarras terá 27 atrações em Porto Alegre; veja a programação

7ª edição ocorre de quinta a domingo com apresentações gratuitas na Orla, praças e comunidades

Juliano Lannes*

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