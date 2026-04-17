Estreia do balé "Quadressências" e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) e a Cia. de Dança Carol Dalmolin se unem no balé inédito Quadressências, com música de Daniel Wolff. Será neste sábado (18) e no domingo (19), às 17h, na Casa da Ospa no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1.501), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Lembrando Elis e Tom
Rê Adegas e Luiz Zago apresentam show de tributo neste domingo (19), às 18h, no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alege. Sócios do Clube têm isenção da taxa de entrada no local.
Show celebra Freddie Mercury
Freddie Verso sobe ao palco do Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre, na quinta-feira (23), às 20h. Sócios do Clube têm isenção da taxa de entrada no local.
TNT celebra 40 anos de carreira
Banda comemora quatro décadas de carreira com show no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, na sexta-feira da semana que vem (24), às 21h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Tributo a Elton John com 70's Show
A banda 70's Show apresenta um tributo a Elton John na sexta-feira da semana que vem (24), às 21h, no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre. Sócios do Clube têm isenção da taxa de entrada no local.
Monumentos do Romantismo
Concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) ocorre na sexta-feira da semana que vem (24), às 20h, na Casa da Ospa no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1.501), sob regência de Vanessa Benelli Mosell. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.