Estreia do balé "Quadressências" e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no balé "Quadressências". Fernando Espinosa / Divulgação

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) e a Cia. de Dança Carol Dalmolin se unem no balé inédito Quadressências, com música de Daniel Wolff. Será neste sábado (18) e no domingo (19), às 17h, na Casa da Ospa no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1.501), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Lembrando Elis e Tom

Tributo a Elis Regina e Tom Jobim terá Rê Adegas (foto) e Luiz Zago. @guibeck13 / Divulgação

Rê Adegas e Luiz Zago apresentam show de tributo neste domingo (19), às 18h, no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alege. Sócios do Clube têm isenção da taxa de entrada no local.

Show celebra Freddie Mercury

Sócios do Clube têm isenção da taxa de entrada do show em tributo a Freddie Mercury. Hard Rock Café / Divulgação

Freddie Verso sobe ao palco do Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre, na quinta-feira (23), às 20h. Sócios do Clube têm isenção da taxa de entrada no local.

TNT celebra 40 anos de carreira

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show da TNT. Rogerio Fernandes / Divulgação

Banda comemora quatro décadas de carreira com show no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, na sexta-feira da semana que vem (24), às 21h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Tributo a Elton John com 70's Show

Sócios do Clube têm isenção da taxa de entrada no show da banda 70's Show. Lú Ruzzarin Basso / Divulgação

A banda 70's Show apresenta um tributo a Elton John na sexta-feira da semana que vem (24), às 21h, no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre. Sócios do Clube têm isenção da taxa de entrada no local.

Monumentos do Romantismo

Vanessa Benelli Mosell vai reger concerto da Ospa na sexta-feira da semana que vem (24). Vanessa Benelli Mosell / Divulgação