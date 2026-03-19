Show de Kleiton & Kledir com Vitor Ramil e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Gravação de álbum ao vivo de Kleiton & Kledir com Vitor Ramil será neste sábado (21), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
"O Urso com Música na Barriga"
Neste sábado (21) e no domingo (22), às 16h, a peça O Urso com Música na Barriga chega à Sala Álvaro Moreyra do Centro Municipal de Cultura (Av. Erico Verissimo, 307), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube têm 50% de desconto.
Peça de teatro espírita
Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei tem sessão neste domingo (22), às 20h, no Centro Municipal de Cultura Lúcio Fleck (Rua Sete de Setembro, 766), em Sapiranga. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Anoushka Shankar em Porto Alegre
Sitarista e compositora se apresenta neste domingo (22), às 20h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Acústico Bandas Gaúchas
Show com Cachorro Grande, Ultramen, Wander Wildner, e Carlinhos e Pilla será na sexta-feira da semana que vem (27), às 20h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube têm 50% de desconto.
Ospa em "Postais da Itália"
Concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) em homenagem ao South Summit será na sexta-feira da semana que vem (27), às 20h, na Casa da Ospa no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1.501). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.