Marina Lima em Porto Alegre e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Marina Lima apresenta sucessos da carreira em show neste sábado (28), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Peça infantil "Frozen"
Sessão da peça infantil Frozen será neste sábado (28), às 17h15min, no Teatro Zé Rodrigues da Zona Norte (Rua Antônio Joaquim Mesquita, 500), em Porto Alegre. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto na bilheteria do local.
"Nunca Desista dos Seus Sonhos"
A peça Nunca Desista dos Seus Sonhos tem sessões neste sábado (28), às 20h, em Santa Cruz do Sul, e no domingo (29), às 18h e às 20h, em Santa Maria. Ingressos na Sympla (aqui para Santa Cruz e aqui para Santa Maria). Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Pré-Party Guns N' Roses
Festa com o DJ Winnr, DJ oficial da banda Guns N' Roses, será na terça-feira (31), a partir das 19h, no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre. Sócios do Clube têm isenção da taxa de entrada no local.
"O Urso com Música na Barriga"
Peça infantil O Urso com Música na Barriga tem sessões neste sábado (28) e no domingo (29), às 16h, na Sala Álvaro Moreyra do Centro Municipal de Cultura (Av. Erico Verissimo, 307), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube têm 50% de desconto.
Espetáculo "O Filho"
Peça de teatro O Filho será apresentada nos dias 30 de maio, às 20h, e 31 de maio, às 18h, no Salão de Atos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6.681), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.