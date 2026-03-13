Encontro histórico de Os Replicantes com Garotos Podres e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Os Replicantes e Garotos Podres fazem show neste domingo (15), às 19h, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Tributo a Tim Maia
Jorjão e Banda apresentam show neste domingo (15), às 18h, e no sábado da semana que vem (21), às 19h, no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre. Sócios do Clube têm isenção na entrada direto no local.
Peça infantil "Os Saltimbancos"
Sessões neste sábado (14) e no domingo (15), às 15h, no Teatro Zé Rodrigues do Praia de Belas Shopping (Av. Praia de Belas, 1.181), em Porto Alegre. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto na bilheteria do local.
"Bluey — Diversão em Família!"
Espetáculo faz únicas apresentações neste sábado (14), às 18h, e no domingo (15), às 15h e às 18h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube e acompanhante têm 30% de desconto.
Ospa em concerto do Mês da Mulher
Arquitetura Sonoras será apresentado na sexta-feira da semana que vem (20), às 20h, na Casa da Ospa no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1.501), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Há 50% de desconto para sócios do Clube e acompanhante.
Sérgio Reis em Porto Alegre
Cantor celebra 67 anos de carreira com show no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre, na sexta-feira da semana que vem (20), às 21h. Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.