Planeta Atlântida 2026 e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Planeta Atlântida 2026 será nesta sexta (30) e no sábado (31) em Atlântida, no Litoral Norte. Duda Fortes / Agencia rbs

Sócios do Clube têm direito a até quatro ingressos para o Planeta Atlântida 2026 com 40% de desconto, exceto para o setor Premium. Aplique o seu CPF durante a compra pelo Uhuu ou nos pontos físicos de venda.

Tributo a Tim Maia

Sócios do Clube e acompanhante têm isenção do ingresso para o "Tributo a Tim Maia". Hard Rock Café Porto Alegre / Divulgação

Com muitos sucessos, o Tributo a Tim Maia será neste domingo (1º), às 18h, no Hard Rock Café Porto Alegre do Pontal Shopping. Sócios do Clube e acompanhante têm isenção do ingresso, com retirada na hora.

Garden Park

Garden Park fica em Gramado, na serra gaúcha. Yuri Falcão / Agencia RBS

Sócios do Clube têm 10% de desconto no ingresso (não cumulativo com outras promoções). Para garantir o benefício, apresente sua carteirinha virtual do Clube na bilheteria do parque, em Gramado. Veja outras informações no site do Garden Park.

Vila da Mônica

Sócios do Clube têm desconto adicional de 20% para a Vila da Mônica pelo site Laçador de Ofertas. Vila da Mônica Gramado / Divulgação

Sócios do Clube têm desconto adicional de 20% sobre o valor do ingresso para a Vila da Mônica, em Gramado. Gere seu voucher no site e aplique durante o pagamento na página do Laçador de Ofertas.

Fantastic House em Gramado

Fantastic House fica em Gramado, na Serra. Cid Guedes / Divulgação

Sócios do Clube têm 15% de desconto na compra do ingresso, cumulativo com mais R$ 10 de desconto para compras antecipadas pela central de reservas: telefone (54) 99264-7576.

2ª Maluca: Novo Rock Gaúcho

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto para a 2ª Maluca. Nacha Herdandéz / Divulgação