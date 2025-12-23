Rua dos Andradas reflete o clima de celebração que toma conta de Porto Alegre. André Ávila / Agencia RBS

Com o feriadão de Natal batendo à porta, o planejamento para os dias de folga ganha fôlego. Afinal, a semana da festa chegou e, com ela, aquela clássica dúvida: aproveitar o movimento da cidade ou o conforto do sofá?

Seja qual for a escolha, a data é um convite para desacelerar, sair da rotina e curtir a companhia de quem se gosta. E por que não fazer isso dividindo a pipoca no cinema ou conferindo, em família, os especiais de TV?

Para quem prefere o movimento das ruas, Porto Alegre oferece opções como o Natal Alegre, no Cais Embarcadero, e a iluminação de Natal na Rua dos Andradas. Já para quem planeja o descanso em casa, as estreias no streaming e os especiais de TV garantem o entretenimento.

Confira, abaixo, um roteiro com dicas para aproveitar o seu feriadão tanto pelas ruas da Capital quanto em casa.

Programação em Porto Alegre

O feriadão na Capital oferece desde grandes espetáculos natalinos no Cais até rodas de samba para quem quer agito.

No Cais

O Natal Alegre concentra atrações gratuitas no Cais Embarcadero (Av. Mauá, 1.050), que une música e magia natalina à beira do Guaíba. Outro destaque é o Centro Histórico, onde a Rua dos Andradas recebe iluminação especial.

Terça-feira (23): espetáculo Presépio Vivo às 19h, no Cais.

espetáculo Presépio Vivo às 19h, no Cais. Sexta-feira (26): no Cais, apresentam-se os pequenos cantores da Schola Cantorum da Basílica Nossa Senhora das Dores, às 18h30min, e a School of Rock Três Figueiras, às 19h30min.

Samba no Natal

Para quem quer encontrar os amigos e celebrar após a ceia, o Fuga Bar (rua Álvaro Chaves, 91, bairro Floresta) abre as portas na madrugada de quinta-feira (25). A partir das 2h da manhã, acontece o show de Thiago Ribeiro e o Pagode do Ronaldo.

O Arvo Bar (rua Fernando Machado, 1.200, Centro Histórico) promove, na quinta-feira (25), a partir das 20h, um samba na rua com Thiago Ribeiro e Banda.

Leia Mais De doces a velas temáticas, artesanato ganha destaque na busca por presentes de Natal

TV, streaming e cinema

Se o plano é o descanso total, o que não falta são opções nos catálogos e nas salas de cinema.

Na TV

O Rei subiu ao palco do Serra Park, em Gramado. Porthus Junior / Agencia RBS

A programação da TV Globo para a semana de Natal está repleta de cinema e música. O destaque é o especial de Roberto Carlos gravado em solo gaúcho, além de outros títulos inéditos para a época:

Terça-feira (23): o especial Roberto Carlos – Noite Feliz , este ano gravado no palco do Serra Park, em Gramado , será exibido logo após a novela Três Graças

o especial , este ano , será exibido logo após a novela Três Graças Quarta-feira (24): na véspera de Natal, a Sessão de Natal traz o clássico O Grinch. Logo em seguida, ocorre a transmissão da Missa do Galo

na véspera de Natal, a Sessão de Natal traz o clássico O Grinch. Logo em seguida, ocorre a transmissão da Missa do Galo Quinta-feira (25): no feriado, a Sessão de Natal exibe o inédito O Primeiro Natal do Mundo, com Ingrid Guimarães, Lázaro Ramos, entre outros no elenco.

no feriado, a Sessão de Natal exibe o inédito O Primeiro Natal do Mundo, com Ingrid Guimarães, Lázaro Ramos, entre outros no elenco. Sexta-feira (26): a noite começa com Globo Repórter – Eles Fizeram Diferença, seguido pelos melhores momentos do Show 60 Anos da emissora.

a noite começa com Globo Repórter – Eles Fizeram Diferença, seguido pelos melhores momentos do Show 60 Anos da emissora. Domingo (28): para quem perdeu ou quer rever, haverá a reapresentação de Roberto Carlos – Noite Feliz, logo após o Esporte Espetacular.

No streaming

Se a ideia é aproveitar o feriadão para colocar as séries em dia, as plataformas trazem estreias para todos os gostos:

Netflix

O destino de Max (Sadie Sink) e Lucas (Caleb McLaughlin) é um dos grandes mistérios que a parte final de Stranger Things promete desvendar a partir deste Natal. Netflix / Reprodução

O feriado de Natal marca a chegada da segunda parte da quinta temporada de Stranger Things. No entanto, prepare o coração: o último episódio da série será liberado no dia 31 de dezembro

Globoplay

Série criada por Paulo Vieira é destaque nacional no streaming. Leo Rosario / Globo,Divulgação

Uma série para rir em família é Pablo e Luisão. Criada por Paulo Vieira, a comédia acompanha as aventuras – e roubadas – de seu pai, Luisão, e o melhor amigo, Pablo.

Disney+

Trio celebra as festas de fim de ano em novo especial musical do Disney+. Um Natal Bem Jonas Brothers / Divulgação Disney+

Para quem não dispensa o clima clássico de fim de ano, a sugestão é o musical Um Natal Bem Jonas Brothers. Os irmãos Nick, Joe e Kevin celebram a data com performances de clássicos festivos e convidados especiais, garantindo um entretenimento leve e perfeito para reunir a família na frente da TV.

Nos cinemas

O Agente Secreto

O filme estrelado por Wagner Moura segue em cartaz nas principais salas da Capital. Nova aposta do país para o Oscar, sob a direção de Kleber Mendonça Filho, a obra é o programa ideal para quem busca um bom suspense brasileiro.

Avatar: Fogo e Cinzas

O terceiro filme da franquia de James Cameron acaba de estrear e dá continuidade à saga de Jake Sully e Neytiri em Pandora. Desta vez, o público conhece uma nova e perigosa tribo de Na’vi ligada ao fogo, em um espetáculo visual – a grande pedida para quem quer ação no cinema durante o feriado.