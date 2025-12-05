Papas da Língua, Casa Ramil e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Show do Papas da Língua ocorre neste sábado (6), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube do Assinante e um acompanhante têm 50% de desconto.
Casa Ramil no Araújo Vianna
Kleiton, Kledir, Vitor, Ian, Gutcha, Thiago e João sobem ao palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, neste domingo (7), às 20h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Esteban Tavares em Porto Alegre
Músico sobe ao palco do bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, para show neste domingo, às 20h30min. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Roupa Nova em Canoas
Banda se apresenta na quinta-feira (11), às 20h, no Multiplan Hall do ParkShopping (Av. Farroupilha, 4.545 — Mal. Rondon), em Canoas, na Região Metropolitana. Entradas à venda em Ingresso Nacional. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Fábio Jr. revive sucessos
O show Bem Mais que os Meus 20 e Poucos Anos ocorre na quinta-feira (11), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Samuel Rosa em turnê
Cantor apresenta sucessos da carreira em show na sexta-feira da semana que vem (12), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.