Jorge Aragão e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

O cantor e compositor Jorge Aragão se apresenta neste sábado (20), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube do Assinante e acompanhante têm 50% de desconto.
Porto Alegre Comedy Festival
Thiago Ventura e Nando Viana recebem convidados em show neste domingo (21), às 20h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Tributo ao Pink Floyd
A banda Big Floyd sobe ao palco do Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre, na sexta-feira da semana que vem (26), às 21h. Sócios do Clube do Assinante têm isenção no ingresso direto no local.
Bustour Illumination Show
Sócios do Clube têm 20% de desconto adicional sobre o valor do site Laçador de Ofertas no ingresso do espetáculo de Natal em Canela e Gramado. Não cumulativo com outros cupons.
Marina Park — Temporada 2026
Há 50% de desconto sobre o valor do ingresso adulto para sócios do Clube e acompanhante (dois ingressos), válido somente na bilheteria do parque, durante a temporada 2026 (até 22 de fevereiro de 2026).
Natal Luz de Gramado — 40 anos
Sócios do Clube têm desconto adicional de 20% sobre o valor do site Laçador de Ofertas no ingresso do espetáculo Nativitaten do Natal Luz de Gramado. Não cumulativo com outros cupons.