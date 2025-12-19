Jorge Aragão e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Sócios do Clube do Assinante e acompanhante têm 50% de desconto no show de Jorge Aragão. Marcos Hermes / Divulgação

O cantor e compositor Jorge Aragão se apresenta neste sábado (20), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube do Assinante e acompanhante têm 50% de desconto.

Porto Alegre Comedy Festival

Thiago Ventura e Nando Viana estarão no Porto Alegre Comedy Festival. Juliana Nunes / Divulgação

Thiago Ventura e Nando Viana recebem convidados em show neste domingo (21), às 20h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Tributo ao Pink Floyd

Sócios do Clube têm isenção no ingresso (direto no local) no show da Big Floyd. Instagram @bigfloyd.rs / Reprodução

A banda Big Floyd sobe ao palco do Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre, na sexta-feira da semana que vem (26), às 21h. Sócios do Clube do Assinante têm isenção no ingresso direto no local.

Bustour Illumination Show

Sócios do Clube têm desconto adicional no Bustour Illumination Show. Laçador de Ofertas / Divulgação

Sócios do Clube têm 20% de desconto adicional sobre o valor do site Laçador de Ofertas no ingresso do espetáculo de Natal em Canela e Gramado. Não cumulativo com outros cupons.

Marina Park — Temporada 2026

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no Marina Park. Marina Park / Divulgação

Há 50% de desconto sobre o valor do ingresso adulto para sócios do Clube e acompanhante (dois ingressos), válido somente na bilheteria do parque, durante a temporada 2026 (até 22 de fevereiro de 2026).

Natal Luz de Gramado — 40 anos

Espetáculo "Nativitaten" ocorre no Natal Luz de Gramado. Rafael Cavalli / Especial