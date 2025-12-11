Fagner, Lagum e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Fagner sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, neste sábado (13), às 21h, com show que celebra sua carreira. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Lagum em Porto Alegre
Banda apresenta show da turnê As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo neste sábado, a partir das 22h, no URB Stage (Rua Beirute, 45, Navegantes), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
"Baile do Abrava" — Garden Party 2025
Tiago Abravanel apresenta o Baile do Abrava neste sábado, a partir das 20h, na AABB Porto Alegre (Av. Cel. Marcos, 1.000). Há 50% de desconto para os 50 primeiros sócios do Clube e acompanhante.
Ivete Sangalo na turnê "Clareou"
Cantora sobe ao palco do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho — Parque Harmonia (Av. Loureiro da Silva, 255), em Porto Alegre, neste sábado, às 14h. Ingressos em ingresse.com. Sócios do Clube do Assinante têm 30% de desconto.
Dominguinho no Araújo Vianna
João Gomes, Mestrinho e Jota.pê se apresentam na quinta (18) e na sexta-feira (19), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Information Society
Acompanhado por Thea Austin e Noel, o lendário grupo realiza show neste domingo (14), às 20h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.