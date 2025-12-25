Dilsinho e Ferrugem em Xangri-lá e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Dilsinho e Ferrugem agitam a Privilège Sul (RS-389, 6.500, km 24), em Xangri-lá, na terça (30), às 22h. Ingressos em Guichê Web. Sócios do Clube e acompanhante têm 30% de desconto.
Natal Luz de Gramado - 40 anos
Sócios do Clube têm desconto adicional de 20% sobre o valor do site Laçador de Ofertas no ingresso do espetáculo Nativitaten do Natal Luz de Gramado. Não cumulativo com outros cupons.
FG Big Wheel
Tem desconto adicional de 20% sobre o valor do site Laçador de Ofertas no ingresso da FG Big Wheel, em Balneário Camboriú, para sócios do Clube. Não cumulativo com outros cupons.
Férias com a Tri Tri
Sócios do Clube têm 10% de desconto em todos os pacotes de viagens da Trip Tri, (Montevideo, Punta del Este, Piriápolis, Colônia do Sacramento e Chui) válido nas reservas feitas telefone, e-mail ou site.
Bustour Illumination Show
Sócios do Clube têm 20% de desconto adicional sobre o valor do site Laçador de Ofertas no ingresso do espetáculo de Natal em Canela e Gramado. Não cumulativo com outros cupons.
Marina Park – Temporada 2026
Tem 50% de desconto sobre o valor do ingresso adulto para sócios do Clube e acompanhante (dois ingressos), válido somente na bilheteria do parque, durante a temporada 2026 (até 22 de fevereiro).