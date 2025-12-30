Porto Alegre ou litoral gaúcho? Confira opções de festas para celebrar o Ano-Novo

A contagem regressiva para 2026 já começou e o Rio Grande do Sul tem opções para quem quer celebrar a chegada do novo ano na Capital ou no Litoral Norte. Para quem vai passar a virada no Estado, a programação é diversa: tem desde o agito das festas nas praias gaúchas até a programação especial em Porto Alegre.
Na Capital, o encontro principal é o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia), que será o palco da celebração com shows e estrutura para o público. Já no Litoral, o movimento se divide entre os grandes eventos em cidades como Xangri-lá e as tradicionais festas de cidades como Torres e Capão da Canoa, que costumam atrair multidões.
Confira, abaixo, um roteiro com os principais eventos, horários e locais para curtir a chegada de 2026 em Porto Alegre ou no Litoral.
Porto Alegre
Réveillon no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho
Pelo segundo ano consecutivo, o Parque Harmonia centraliza a festa oficial da prefeitura na Capital. A programação foca na diversidade musical, unindo o rock de Di Ferrero e da banda TNT à energia da Imperadores do Samba, atual campeã do Carnaval de Porto Alegre. O momento da virada contará com o tradicional show de fogos à beira do Guaíba e a energia do grupo Samba 90 Graus.
- Onde: Parque Harmonia (Avenida José Loureiro da Silva, 255, Praia de Belas)
- Atrações: Samba 90 Graus (Chrigor, Netinho de Paula e Márcio Art), Di Ferrero, Renato Borghetti, TNT, Lucas & Felipe, Jeff Conex, Pagode do Dorinho, Seguidor F, Imperadores do Samba e DJ Lê Araújo
- Horário: 16h30
- Entrada: gratuita
MeltDown + Blow Up no Ocidente
Uma das esquinas mais famosas do Bom Fim oferece uma virada para quem prefere o clima de pista de dança e a animação de um dos casarões mais icônicos da cidade.
- Onde: Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960 - Bom Fim).
- Horário: 23h
- Ingressos: os ingressos variam entre R$ 40 e R$ 100 e estão à venda no site da Shotgun
Litoral Norte
Xangri-lá
A praia segue como o destino principal para quem busca grandes festas.
Cervejada da Virada
- Onde: sede social da Saba (Avenida Central, 5)
- Atrações: Leo Bueno, Marchese, Maria Gabriela e show da bateria do bloco Explosão.
- Horário: 23h55min
- Ingressos: via Sympla
Réveillon na Nuy
- Onde: Nuy Fresh Club (Avenida Central, 2.060)
- Atrações: Marchese, Coolture Crew, Léo Bueno, Caco e Pagode Do Boli
- Horário: 23h55min
- Ingressos: via Sympla
Tramandaí
A virada na Capital das Praias mistura o agito popular à beira-mar com atrações nacionais e eventos temáticos para diversos públicos, além da tradicional queima de fogos.
Réveillon Oficial
- Onde: calçadão da Avenida Beira-Mar, junto ao letreiro "Amar"
- Horário: 20h
- Atrações: show nacional da dupla Marcos & Belutti e apresentações de DJs
- Entrada: gratuita
TramandaSamba
- Onde: calçadão da Avenida Beira-Mar, junto ao monumento "Eu Amo Tramandaí"
- Horário: 1º de janeiro, a partir das 14h
Capão da Canoa
A cidade aposta em shows de grande apelo popular em uma das queimas de fogos mais tradicionais da região, concentrada no Largo do Baronda.
- Onde: Largo do Baronda (Avenida Beira Mar)
- Atrações: DJs e Exaltasamba
- Horário: queima de fogos à meia-noite, seguida de show às 00h15min
- Entrada: gratuita
Torres
A festa na Praia Grande terá dois dias de programação e um show nacional para marcar a chegada de 2026
- Onde: Praia Grande
- Atrações: no dia 30, apresentam-se DJ Cardoso, Ricardo Lima & Jeje, Aruêra Acústico, Indústria Nacional e Henrique Matos. Na noite da virada (31), o palco recebe Baile do LG, Aperte o Play, Luiza Barbosa, o show principal com Jeito Moleque e encerramento com DJ Vidal
- Horário: a partir das 19h no dia 30 e das 20h no dia 31; queima de fogos à meia-noite
- Entrada: gratuita
Imbé, Cidreira e Pinhal
Outros balneários também preparam programações gratuitas com shows e estrutura para o público.
Imbé e Mariluz
- Onde: Praça Lourdes Rodrigues (Avenida Beira-Mar, 300), em Imbé; e Avenida Mariluz (próximo à Casa do Artesão), em Mariluz
- Atrações: bandas locais e DJs
- Horário: a partir das 20h (Imbé) e das 21h (Mariluz)
- Entrada: gratuita
Cidreira
- Onde: Concha Acústica, junto da Praça José Berger (Avenida Mostardeiro)
- Atrações: Grupo do Bola e DJs
- Horário: a partir das 23h
- Entrada: gratuita
Balneário Pinhal e Magistério
- Onde: Largo Osso da Baleia, em Pinhal (Avenida Presidente Castelo Branco, 180); e Ponto de Encontro Magistério, em Magistério (Rua São Jerônimo, 242)
- Atrações: DJ Capu e Banda Montagem (em Pinhal), Leo Rosa e Carluz Freitas e sus Hermanos (em Magistério)
- Horário: a partir das 23h
- Entrada: gratuita
*Produção: Juliano Lannes