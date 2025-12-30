Porto Alegre ou litoral gaúcho? Confira opções de festas para celebrar o Ano-Novo

Programação de Réveillon no Estado reúne opções para todos os estilos na chegada de 2026. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A contagem regressiva para 2026 já começou e o Rio Grande do Sul tem opções para quem quer celebrar a chegada do novo ano na Capital ou no Litoral Norte. Para quem vai passar a virada no Estado, a programação é diversa: tem desde o agito das festas nas praias gaúchas até a programação especial em Porto Alegre.

Na Capital, o encontro principal é o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia), que será o palco da celebração com shows e estrutura para o público. Já no Litoral, o movimento se divide entre os grandes eventos em cidades como Xangri-lá e as tradicionais festas de cidades como Torres e Capão da Canoa, que costumam atrair multidões.

Confira, abaixo, um roteiro com os principais eventos, horários e locais para curtir a chegada de 2026 em Porto Alegre ou no Litoral.

Porto Alegre

Réveillon no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho

Público acompanhou os shows na estrutura montada no Parque Harmonia na última virada. Duda Fortes / Agência RBS

Pelo segundo ano consecutivo, o Parque Harmonia centraliza a festa oficial da prefeitura na Capital. A programação foca na diversidade musical, unindo o rock de Di Ferrero e da banda TNT à energia da Imperadores do Samba, atual campeã do Carnaval de Porto Alegre. O momento da virada contará com o tradicional show de fogos à beira do Guaíba e a energia do grupo Samba 90 Graus.

Onde: Parque Harmonia (Avenida José Loureiro da Silva, 255, Praia de Belas)

Parque Harmonia (Avenida José Loureiro da Silva, 255, Praia de Belas) Atrações: Samba 90 Graus (Chrigor, Netinho de Paula e Márcio Art), Di Ferrero, Renato Borghetti, TNT, Lucas & Felipe, Jeff Conex, Pagode do Dorinho, Seguidor F, Imperadores do Samba e DJ Lê Araújo

Samba 90 Graus (Chrigor, Netinho de Paula e Márcio Art), Di Ferrero, Renato Borghetti, TNT, Lucas & Felipe, Jeff Conex, Pagode do Dorinho, Seguidor F, Imperadores do Samba e DJ Lê Araújo Horário: 16h30

16h30 Entrada: gratuita

MeltDown + Blow Up no Ocidente

Bar Ocidente é opção para quem busca celebrar o Ano-Novo com discotecagem. Henrique Fortes dos Santos / Divulgação

Uma das esquinas mais famosas do Bom Fim oferece uma virada para quem prefere o clima de pista de dança e a animação de um dos casarões mais icônicos da cidade.

Onde: Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960 - Bom Fim).

Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960 - Bom Fim). Horário: 23h

23h Ingressos: os ingressos variam entre R$ 40 e R$ 100 e estão à venda no site da Shotgun

Litoral Norte

Xangri-lá

A praia segue como o destino principal para quem busca grandes festas.

Cervejada da Virada

Onde: sede social da Saba (Avenida Central, 5)

sede social da Saba (Avenida Central, 5) Atrações: Leo Bueno, Marchese, Maria Gabriela e show da bateria do bloco Explosão.

Leo Bueno, Marchese, Maria Gabriela e show da bateria do bloco Explosão. Horário: 23h55min

23h55min Ingressos: via Sympla

Réveillon na Nuy

Onde: Nuy Fresh Club (Avenida Central, 2.060)

Nuy Fresh Club (Avenida Central, 2.060) Atrações: Marchese, Coolture Crew, Léo Bueno, Caco e Pagode Do Boli

Marchese, Coolture Crew, Léo Bueno, Caco e Pagode Do Boli Horário: 23h55min

23h55min Ingressos: via Sympla

Tramandaí

A virada na Capital das Praias mistura o agito popular à beira-mar com atrações nacionais e eventos temáticos para diversos públicos, além da tradicional queima de fogos.

Réveillon Oficial

Onde: calçadão da Avenida Beira-Mar, junto ao letreiro "Amar"

calçadão da Avenida Beira-Mar, junto ao letreiro "Amar" Horário: 20h

20h Atrações: show nacional da dupla Marcos & Belutti e apresentações de DJs

show nacional da dupla Marcos & Belutti e apresentações de DJs Entrada: gratuita

TramandaSamba

Onde: calçadão da Avenida Beira-Mar, junto ao monumento "Eu Amo Tramandaí"

calçadão da Avenida Beira-Mar, junto ao monumento "Eu Amo Tramandaí" Horário: 1º de janeiro, a partir das 14h

Capão da Canoa

A cidade aposta em shows de grande apelo popular em uma das queimas de fogos mais tradicionais da região, concentrada no Largo do Baronda.

Onde: Largo do Baronda (Avenida Beira Mar)

Largo do Baronda (Avenida Beira Mar) Atrações: DJs e Exaltasamba

DJs e Exaltasamba Horário: queima de fogos à meia-noite, seguida de show às 00h15min

queima de fogos à meia-noite, seguida de show às 00h15min Entrada: gratuita

Torres

A festa na Praia Grande terá dois dias de programação e um show nacional para marcar a chegada de 2026

Onde: Praia Grande

Praia Grande Atrações: no dia 30, apresentam-se DJ Cardoso, Ricardo Lima & Jeje, Aruêra Acústico, Indústria Nacional e Henrique Matos. Na noite da virada (31), o palco recebe Baile do LG, Aperte o Play, Luiza Barbosa, o show principal com Jeito Moleque e encerramento com DJ Vidal

no dia 30, apresentam-se DJ Cardoso, Ricardo Lima & Jeje, Aruêra Acústico, Indústria Nacional e Henrique Matos. Na noite da virada (31), o palco recebe Baile do LG, Aperte o Play, Luiza Barbosa, o show principal com Jeito Moleque e encerramento com DJ Vidal Horário: a partir das 19h no dia 30 e das 20h no dia 31; queima de fogos à meia-noite

a partir das 19h no dia 30 e das 20h no dia 31; queima de fogos à meia-noite Entrada: gratuita

Imbé, Cidreira e Pinhal

Outros balneários também preparam programações gratuitas com shows e estrutura para o público.

Imbé e Mariluz

Onde: Praça Lourdes Rodrigues (Avenida Beira-Mar, 300), em Imbé; e Avenida Mariluz (próximo à Casa do Artesão), em Mariluz

Praça Lourdes Rodrigues (Avenida Beira-Mar, 300), em Imbé; e Avenida Mariluz (próximo à Casa do Artesão), em Mariluz Atrações: bandas locais e DJs

bandas locais e DJs Horário: a partir das 20h (Imbé) e das 21h (Mariluz)

a partir das 20h (Imbé) e das 21h (Mariluz) Entrada: gratuita

Cidreira

Onde: Concha Acústica, junto da Praça José Berger (Avenida Mostardeiro)

Concha Acústica, junto da Praça José Berger (Avenida Mostardeiro) Atrações: Grupo do Bola e DJs

Grupo do Bola e DJs Horário: a partir das 23h

a partir das 23h Entrada: gratuita

Balneário Pinhal e Magistério

Onde: Largo Osso da Baleia, em Pinhal (Avenida Presidente Castelo Branco, 180); e Ponto de Encontro Magistério, em Magistério (Rua São Jerônimo, 242)

Largo Osso da Baleia, em Pinhal (Avenida Presidente Castelo Branco, 180); e Ponto de Encontro Magistério, em Magistério (Rua São Jerônimo, 242) Atrações: DJ Capu e Banda Montagem (em Pinhal), Leo Rosa e Carluz Freitas e sus Hermanos (em Magistério)

DJ Capu e Banda Montagem (em Pinhal), Leo Rosa e Carluz Freitas e sus Hermanos (em Magistério) Horário: a partir das 23h

a partir das 23h Entrada: gratuita