Tiago Nacarato, Ira! e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

O músico português Tiago Nacarato sobe ao palco do Teatro Túlio Piva (Rua da República, 575), em Porto Alegre, neste sábado (8), às 20h30min. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Ira! em "Acústico 20 Anos"
Banda celebra seu icônico álbum Acústico MTV com show no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, neste sábado, às 21h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Peça "O Mágico de Oz"
Espetáculo tem sessões neste sábado e no domingo (9), às 16h, no Teatro Fiergs (Av. Assis Brasil, 8.787), em Porto Alegre. Ingressos em Blueticket. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
"Um Dia na Broadway"
Peça será apresentada neste sábado, às 21h, e no domingo, às 20h, no Teatro Fiergs (Av. Assis Brasil, 8.787), em Porto Alegre. Ingressos em Blueticket. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Bruna Louise em novo show
Humorista apresenta O que Passa na Cabeça Dela? neste domingo, às 20h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Daniel em "Um Novo Tempo"
Cantor apresenta show da turnê na sexta-feira da semana que vem (14), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.