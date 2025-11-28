Gabriel o Pensador e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Gabriel o Pensador. Steff Lima / Divulgação

Gabriel o Pensador sobe ao palco do bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 835), em Porto Alegre, neste sábado (29), às 21h, para celebrar 33 anos de carreira. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Tributo a Guns 'N' Roses

Sócios do Clube têm isenção no ingresso (direto no local) no show da Crazy Guns. Maria Pedrazzi / Divulgação

A banda Crazy Guns se apresenta neste domingo (30), às 18h, no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre. Sócios do Clube têm isenção no ingresso direto no local.

Hungria em Porto Alegre

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Hungria. hungria_oficial / Reprodução

Pela primeira vez em Porto Alegre, rapper realiza show no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) neste domingo, às 20h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Bea Duarte Acústico

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Bea Duarte. Danielle Satiko / Divulgação

Cantora sobe ao palco do Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575), em Porto Alegre, neste domingo, às 20h, para show do novo disco. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Natal Luz com Henry & Klauss

Henry & Klauss se apresentam no Natal Luz de Gramado. Taylor Wong / Divulgação

Sócios do Clube têm 20% de desconto sobre o valor do site Laçador de Ofertas no ingresso para o espetáculo Illusion Show Henry & Klauss. Será neste domingo, às 17h, no Natal Luz de Gramado.

Christopher Cross — 40 anos de carreira

Sócios do Clube e acompanhante têm 40% de desconto (limitado a cem ingressos) no show de Christopher Cross. Max Crace / Divulgação