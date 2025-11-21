Festival Prime Rock Brasil e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

O Festival Prime Rock Brasil será neste sábado (22), a partir das 14h, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Parque Harmonia (Av. José Loureiro da Silva, 255), em Porto Alegre. Capital Inicial é uma das atrações. Ingressos em Blueticket. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Ospa celebra 75 anos
Concerto de aniversário da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre terá sessões neste sábado e domingo (23), às 17h, na Casa da Ospa no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1.501), em Porto Alegre. Ingressos em Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Rodrigo Jaeger e banda
Neste domingo, às 18h, Rodrigo Jaeger e banda sobem ao palco do Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre. Sócios do Clube têm isenção no ingresso direto no local.
40 anos da Graforréia
Na quinta-feira da semana que vem (27), às 21h, tem show da Graforréia Xilarmônica, que celebra 40 anos de história no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Há 50% de desconto para sócios do Clube e um acompanhante.
Depeche Mode Experience
Tributo que homenageia a banda será na sexta-feira da semana que vem (28), às 21h, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. Ingressos em Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Zeca Baleiro em Porto Alegre
Cantor sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, na sexta-feira da semana que vem (28), às 21h, com o show Piano. Ingressos em Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.