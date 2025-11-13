Fafá de Belém e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Fafá de Belém cantará sucessos da carreira na Pucrs. Aryanne Almeida / Divulgação

Cantora sobe ao palco do Salão de Atos da Pucrs (Av. Ipiranga, 6.681), na quarta-feira (19), às 21h, para cantar sucessos da carreira. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Freddie Rock Star | The Show

Show ocorre neste final de semana no Auditório do Sindiserv Clau Silva / Divulgação

Espetáculo ocorre neste sábado (15) e domingo (16), às 20h, no Auditório do Sindiserv (Rua Carlos Giesen, 1.217), em Caxias do Sul. Há 50% de desconto para sócios do Clube e acompanhante, válido na bilheteria do evento.

13ª Mostra de Teatro Espírita

Priscila Gracez / Divulgação

Peças serão apresentadas no sábado (15) e no domingo (16), às 15h, 18h e 20h30, no Teatro da AMRIGS (Av. Ipiranga, 5.311). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Cristiano Quevedo | Turnê 30 anos

Show ocorre na quarta-feira, 19 de novembro. Michele Oliveira / Divulgação

Artista celebra três décadas de carreira no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80). Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto, limitado há cem ingressos.

Mauricio Manieri | Classics Super Hits

Cantor se apresenta no Araújo Vianna na próxima sexta-feira. Giu Pera / Divulgação

Cantor apresenta show da turnê Classics Super Hits na sexta-feira (21), às 21h, no Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Prime Rock Brasil | Rio Grande do Sul

Capital Inicial é uma das bandas confirmadas no festival. Leo Aversa / Divulgação