Fafá de Belém e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Cantora sobe ao palco do Salão de Atos da Pucrs (Av. Ipiranga, 6.681), na quarta-feira (19), às 21h, para cantar sucessos da carreira. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Freddie Rock Star | The Show
Espetáculo ocorre neste sábado (15) e domingo (16), às 20h, no Auditório do Sindiserv (Rua Carlos Giesen, 1.217), em Caxias do Sul. Há 50% de desconto para sócios do Clube e acompanhante, válido na bilheteria do evento.
13ª Mostra de Teatro Espírita
Peças serão apresentadas no sábado (15) e no domingo (16), às 15h, 18h e 20h30, no Teatro da AMRIGS (Av. Ipiranga, 5.311). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Cristiano Quevedo | Turnê 30 anos
Artista celebra três décadas de carreira no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80). Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto, limitado há cem ingressos.
Mauricio Manieri | Classics Super Hits
Cantor apresenta show da turnê Classics Super Hits na sexta-feira (21), às 21h, no Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Prime Rock Brasil | Rio Grande do Sul
Festival dos clássicos do rock nacional ocorre no sábado (22), às 14h, no Parque Harmonia (Av. José Loureiro da Silva, 255). Ingressos em Blueticket. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.