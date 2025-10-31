Vitor Kley, Braza e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Vitor Kley apresenta a turnê As Pequenas Grandes Coisas neste sábado (1º/11), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Braza em "Baile Cítrico Utrópico Solar"
Neste sábado, às 21h, a banda desembarca no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, com show da sua nova turnê. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Espetáculo "Tango Genuine"
Show de tango argentino ocorre na terça-feira (4), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
11ª edição de "O Grande Encontro"
Na terça-feira, às 20h30min, o Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, recebe o evento que reúne nomes da cena regional. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Coldplay Tribute by Coldstar
A banda Coldstar sobe ao palco do Salão de Atos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6.681) na quinta-feira (6), às 21h. Ingressos em Blueticket. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Paulo Ricardo — 40 anos de carreira
Cantor realiza show no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80) na sexta-feira da semana que vem (7), às 21h. Ingressos em Uhuu. Há 30% de desconto para Sócios do Clube e acompanhante, limitado a cem ingressos.