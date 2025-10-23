Tributo a Michael Jackson, peça com Claudia Raia e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no tributo a Michael Jackson com Rodrigo Teaser. Felipe Menezes / Divulgação

Rodrigo Teaser sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, neste sábado (25), às 21h, com o Tributo do Rei do Pop, em que homenageia Michael Jackson. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Flávio Venturini em "Minha História"

Sócios do Clube têm 45% de desconto no show de Flávio Venturini (limitado a cem ingressos). Arquivo pessoal / Flávio Venturini

Show que celebra os 50 anos de carreira do músico ocorre neste sábado (25), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Ingressos em Uhuu. Há 45% de desconto para sócios do Clube, limitado a cem ingressos.

Para lembrar Legião Urbana

Sócios do Clube têm isenção no ingresso do show de Rodrigo Jaeger e banda. @jaegerrodrigo Instagram / Reprodução

Rodrigo Jaeger e banda apresentam show neste domingo (26), às 18h, no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre. Sócios do Clube têm isenção no ingresso direto no local.

"Cenas da Menopausa", com Claudia Raia

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto ne peça "Cenas da Menopausa", com Claudia Raia. Ana Muradás / Divulgação

Espetáculo com Claudia Raia terá sessões nesta sexta (24) e no sábado, às 20h, e domingo, às 18h, no Teatro Fiergs (Av. Assis Brasil, 8.787), em Porto Alegre. Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Mãeana canta JG em Porto Alegre

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Mãeana. Otávio Roque / Divulgação

Cantora interpreta canções de João Gomes e João Gilberto na quinta-feira da semana que vem (30), às 21h, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios e acompanhante têm 50% de desconto.

Blues Bossa Jam Session

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de David Cross e o trio Dialeto. Paul Johnson Photographer / Divulgação