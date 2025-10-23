Tributo a Michael Jackson, peça com Claudia Raia e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Rodrigo Teaser sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, neste sábado (25), às 21h, com o Tributo do Rei do Pop, em que homenageia Michael Jackson. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Flávio Venturini em "Minha História"
Show que celebra os 50 anos de carreira do músico ocorre neste sábado (25), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Ingressos em Uhuu. Há 45% de desconto para sócios do Clube, limitado a cem ingressos.
Para lembrar Legião Urbana
Rodrigo Jaeger e banda apresentam show neste domingo (26), às 18h, no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre. Sócios do Clube têm isenção no ingresso direto no local.
"Cenas da Menopausa", com Claudia Raia
Espetáculo com Claudia Raia terá sessões nesta sexta (24) e no sábado, às 20h, e domingo, às 18h, no Teatro Fiergs (Av. Assis Brasil, 8.787), em Porto Alegre. Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Mãeana canta JG em Porto Alegre
Cantora interpreta canções de João Gomes e João Gilberto na quinta-feira da semana que vem (30), às 21h, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios e acompanhante têm 50% de desconto.
Blues Bossa Jam Session
David Cross (ex-King Crimson) e o trio Dialeto se apresentam na quinta-feira da semana que vem (30), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.