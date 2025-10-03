Luccas Neto & Gi, Oktoberfest Gramado e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Luccas Neto & Gi apresentam o espetáculo Mundo da Magia e Fantasia neste domingo (5), às 16h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Oktoberfest Gramado
Sócios do Clube têm 20% de desconto sobre o valor dos ingressos (camarote com open bar ou arena) da Oktoberfest Gramado pelo site Laçador de Ofertas. O evento ocorre até domingo na ExpoGramado (Av. Borges de Medeiros, 4.111), na serra gaúcha.
Cícero em "Uma Onda em Pedaços"
Cantor apresenta repertório do novo álbum no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, neste sábado (4), às 21h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
The Calling em Porto Alegre
Banda estadunidense sobe ao palco do bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, na quarta-feira (8), às 21h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Tributo ao ABBA
O grupo ABBA The History apresenta o show Mamma Mia — Uma Viagem Musical, em tributo ao grupo sueco, na quinta-feira (9), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Maneva celebra duas décadas
Banda apresenta a turnê Maneva, 20 Anos, Origem na sexta-feira da semana que vem (10), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.