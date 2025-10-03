Luccas Neto & Gi, Oktoberfest Gramado e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Luccas Neto & Gi. Gustavo Anterio / Divulgação

Luccas Neto & Gi apresentam o espetáculo Mundo da Magia e Fantasia neste domingo (5), às 16h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Oktoberfest Gramado

Oktoberfest Gramado ocorre até domingo na Serra. Oktoberfest Gramado / Divulgação

Sócios do Clube têm 20% de desconto sobre o valor dos ingressos (camarote com open bar ou arena) da Oktoberfest Gramado pelo site Laçador de Ofertas. O evento ocorre até domingo na ExpoGramado (Av. Borges de Medeiros, 4.111), na serra gaúcha.

Cícero em "Uma Onda em Pedaços"

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Cícero. Lucas Vaz / Divulgação

Cantor apresenta repertório do novo álbum no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, neste sábado (4), às 21h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

The Calling em Porto Alegre

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show do The Calling. The Calling Oficial / Divulgação

Banda estadunidense sobe ao palco do bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, na quarta-feira (8), às 21h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Tributo ao ABBA

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show-tributo ABBA The History. Abba The History / Divulgação

O grupo ABBA The History apresenta o show Mamma Mia — Uma Viagem Musical, em tributo ao grupo sueco, na quinta-feira (9), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Maneva celebra duas décadas

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show da Maneva. Marina Bernardo / Divulgação