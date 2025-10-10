Festival É Tempo de Rock! e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

A primeira edição do festival É Tempo de Rock! ocorre neste sábado (11), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
MC Luanna na tour "Sexto Sentido"
A artista sobe ao palco do bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 835) neste sábado, às 20h, com show do seu disco mais recente. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Ospa apresenta "Saltimbancos"
Concerto dedicado às crianças ocorre neste sábado em duas sessões, às 14h30min e às 17h, na Casa da Ospa no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1.501), em Porto Alegre. Ingressos à venda na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Yustedes lança "Café Brasileiro"
Show de lançamento do novo disco da banda ocorre neste sábado, às 21h, no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
"Freddie Verso" com Matheus Leal
Tributo a Freddie Mercury ocorre no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre, neste domingo (12), às 18h. Sócios do Clube têm isenção no ingresso direto no local.
"Especial Elvis" com Johnny Grace
Especial Elvis com Johnny Grace será na sexta da semana que vem (24), às 21h, no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre. Sócios do Clube têm isenção no ingresso direto no local.