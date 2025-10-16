Acústicos & Valvulados + Théo Fetter e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Acompanhados por Théo Fetter, os Acústicos & Valvulados tocam neste sábado (18), às 21h, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube do Assinante e acompanhante têm 50% de desconto.
Tributo a Charlie Brown Jr.
Heitor Gomes, ex-baixista do Charlie Brown Jr., se apresenta neste domingo (19), às 18h, no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre. Sócios do Clube têm isenção no ingresso direto no local.
The Dead South America
Quarteto canadense sobe ao palco do bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, neste domingo, às 21h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Espetáculo infantil "João e Maria"
Sessões da peça ocorrem aos sábados, até o dia 25, às 16h15min, no Teatro Zé Rodrigues do Shopping Praia de Belas (Av. Praia de Belas, 1.181). Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no ingresso direto no local.
Banda Sintonize no Hard Rock
Grupo apresenta show de reggae no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre, neste sábado, às 17h. Sócios do Clube têm isenção no ingresso direto no local.
Rosa Tattooada & Amigos
Banda se apresenta na quinta-feira da semana que vem (23), às 21h, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), com abertura da banda Izzi Louise. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.