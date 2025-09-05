Rodrigo Jaeger e banda e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Rodrigo Jaeger e banda celebram a música brasileira com o show Unplugged BR no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre, neste domingo (7), às 18h. Sócios do Clube têm isenção no ingresso, direto no local.
2ª Maluca apresenta Umbu
Show de lançamento do novo álbum do grupo ocorre nesta segunda-feira (8), às 20h30min, no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Groundation no bar Opinião
Banda de reggae sobe ao palco do bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, na sexta-feira da semana que vem (12), às 23h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Gustavo Mioto em Porto Alegre
Cantor apresenta show da sua nova turnê, Inconfundível, na sexta-feira da semana que vem (12), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
"Estética do Frio" na Ospa
Concerto com obras de Celso Loureiro Chaves será na sexta-feira da semana que vem (12), às 20h, na Casa da Ospa no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1.501), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
OUTROEU no Teatro Túlio Piva
Dupla sobe ao palco do Teatro de Câmara Túlio Piva (Av. Rua da República, 575), em Porto Alegre, na sexta-feira da semana que vem (12), às 21h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.