No te Va Gustar e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

A banda uruguaia de rock No te Va Gustar faz show neste sábado (27), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Freddie Verso com Matheus Leal
Tributo a Freddie Mercury ocorre no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre, neste domingo (28), às 19h30min. Sócios do Clube têm isenção no ingresso direto no local.
Ian Ramil no show "Tetein"
Músico sobe ao palco do Teatro Simões Lopes Neto do Multipalco Eva Sopher (Praça Mar. Deodoro, s/nº), em Porto Alegre, neste domingo, às 18h. Ingressos no site do teatro. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Banda Black Rio em Porto Alegre
Banda carioca se apresenta na quarta-feira (1º/10), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre, dentro do projeto Blues Bossa Jam Session. Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube e acompanhante têm 30% de desconto, limitado a cem ingressos.
Gregorio Duvivier na peça "O Céu da Língua"
Ator apresenta o espetáculo em quatro sessões: na quarta (1º/10) e na quinta (2/10), às 20h e às 22h30min, no Salão de Atos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6.681), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube têm 50% de desconto.
Vanessa da Mata em "Todas Elas"
Cantora se apresenta no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) na sexta da semana que vem (3/10), às 21h, com o show Todas Elas. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.