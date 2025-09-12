Ed Motta e outras atrações com desconto do Clube do Assinante 

Sócios do Clube e acompanhante têm 30% de desconto para show de Ed Motta. Gabriela Perez / Divulgação

Músico celebra a sua trajetória musical com show no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), na sexta (19), às 21h. Ingressos em Uhuu. Tem 30% de desconto para sócios do Clube.

Snarky Puppy em Porto Alegre

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto para show de Snarky Puppy. Annemone Taake / Divulgação

Banda norte-americana sobe ao palco do Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), na terça-feira (16), às 21h. Ingressos em Ticket Master. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

“Brasil: Pecado Capital”

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto para espetáculo com Eduardo Bueno. Chico Lisboa / Divulgação

Espetáculo com Eduardo Bueno ocorre no domingo, às 18h, no Salão de Atos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6.681, prédio 04). Ingressos em tri.rs. Sócios do Clube têm 50% de desconto.

Samba 90 Graus

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto para show "Samba 90 Graus". Nescau Produções / Divulgação

Netinho de Paula, Chrigor e Márcio Art apresentam show da turnê no sábado, às 21h, no Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Noflowers no Hard Rock Café

Sócios do Clube e acompanhante têm isenção no ingresso para o show da banda Noflowers. Geisa Rizzon / Divulgação

Banda celebra aniversário com show no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre, neste domingo, às 18h. Sócios do Clube têm isenção no ingresso, direto no local.

Vivaldi, Bach e Fauré | Ospa

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no concerto. Leandro Rodrigues / Divulgação