Ed Motta e outras atrações com desconto do Clube do Assinante 

Músico celebra a sua trajetória musical com show no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), na sexta (19), às 21h. Ingressos em Uhuu. Tem 30% de desconto para sócios do Clube.
Snarky Puppy em Porto Alegre
Banda norte-americana sobe ao palco do Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), na terça-feira (16), às 21h. Ingressos em Ticket Master. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
“Brasil: Pecado Capital”
Espetáculo com Eduardo Bueno ocorre no domingo, às 18h, no Salão de Atos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6.681, prédio 04). Ingressos em tri.rs. Sócios do Clube têm 50% de desconto.
Samba 90 Graus
Netinho de Paula, Chrigor e Márcio Art apresentam show da turnê no sábado, às 21h, no Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Noflowers no Hard Rock Café
Banda celebra aniversário com show no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre, neste domingo, às 18h. Sócios do Clube têm isenção no ingresso, direto no local.
Vivaldi, Bach e Fauré | Ospa
Concerto com regência de Emmanuele Baldini ocorre na sexta (19), às 20h, na Casa da Ospa (Av. Borges de Medeiros, 1.501). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm desconto de 50%.