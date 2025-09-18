"Acústico Bandas Gaúchas" e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

O show Acústico Bandas Gaúchas — 20 Anos vai reunir Cachorro Grande, Ultramen, Wander Wildner e Bidê ou Balde por Carlinhos e Pilla. As apresentações ocorrem neste sábado (20), às 19h, e no domingo (21), às 17h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube têm 50% de desconto.
Seu Cuca celebra 25 anos de estrada
Banda apresenta show da turnê comemorativa neste sábado, às 21h, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Turma do Pagode no show "Mixturadin"
A Turma do Pagode estará na KTO Arena (Av. Severo Dullius, 1.995) neste sábado, em Porto Alegre, com participações de Rodriguinho, Samba Tri e DJ Ariel B. A abertura da casa será às 22h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Banda Sintonize no Hard Rock Café
Grupo apresenta show de reggae no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre, neste sábado, às 17h. Sócios do Clube têm isenção no ingresso direto no local.
Vanessa Moreno canta Djavan
Cantora realiza show na quarta-feira da semana que vem (24), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Entradas à venda em Uhuu. Há 30% de desconto para sócios do Clube e acompanhante, limitado a cem ingressos.
Concerto da Ospa
Programa com obras de Glinka, Tchaikovsky e Sibelius será apresentado na sexta-feira da semana que vem (26), às 20h, na Casa da Ospa no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1.501), em Porto Alegre. A pianista Olinda Allessandrini será a solista, e Linus Lerner, o regente. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.