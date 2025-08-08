Show do rapper Don L e outros destaques com desconto do Clube do Assinante

O rapper Don L retorna a Porto Alegre neste sábado (9), às 21h, para apresentar o show CARO Vapor II no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Ponto de Equilíbrio e Mato Seco
Bandas de reggae sobem ao palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, na sexta da semana que vem (15), às 21h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube do Assinante e acompanhante têm 50% de desconto.
Segunda Maluca com Blackbirds
A banda Blackbirds sobe ao palco do Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575), em Porto Alegre, nesta segunda (11), às 20h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Os Fagundes em "De Filho para Pai"
Show em homenagem aos pais de todas as querências ocorre na próxima quinta (14), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Ingressos em Uhuu. Há 50% de desconto para os cem primeiros sócios.
Black Pantera e No Rest
A Black Pantera apresenta a turnê Perpétuo na próxima quinta, às 22h30min, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. A banda anfitriã convidada será a No Rest. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Pizzaria Porto Cara de Mau
Sócios do Clube têm 10% de desconto para aproveitar o rodízio temático de pizzas da Porto Cara de Mau (Rua Cel. João Corrêa, 394, bairro Belvedere), em Gramado, na serra gaúcha.