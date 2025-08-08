Show do rapper Don L e outros destaques com desconto do Clube do Assinante

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Don L. Bel Gandolfo / Divulgação

O rapper Don L retorna a Porto Alegre neste sábado (9), às 21h, para apresentar o show CARO Vapor II no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Ponto de Equilíbrio e Mato Seco

Ponto de Equilíbrio (foto) se apresentará com Mato Seco em Porto Alegre. Renan Yudi / Divulgação

Bandas de reggae sobem ao palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, na sexta da semana que vem (15), às 21h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube do Assinante e acompanhante têm 50% de desconto.

Segunda Maluca com Blackbirds

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show da Blackbirds. Fábio Alt / Divulgação

A banda Blackbirds sobe ao palco do Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575), em Porto Alegre, nesta segunda (11), às 20h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Os Fagundes em "De Filho para Pai"

Cem primeiros sócios do Clube a adquirirem ingressos têm 50% de desconto no show de Os Fagundes. Felipe Fraga / Divulgação

Show em homenagem aos pais de todas as querências ocorre na próxima quinta (14), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Ingressos em Uhuu. Há 50% de desconto para os cem primeiros sócios.

Black Pantera e No Rest

Black Pantera tocará no Opinião na próxima quinta-feira. @blackpanteraoficial / Reprodução

A Black Pantera apresenta a turnê Perpétuo na próxima quinta, às 22h30min, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. A banda anfitriã convidada será a No Rest. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Pizzaria Porto Cara de Mau

Pizzaria Porto Cara de Mau, em Gramado, oferece 10% de desconto para sócios do Clube no rodízio temático. Porto Cara de Mau / Divulgação