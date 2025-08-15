Sandra Sá, Ana Carolina e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Com o show Sucessos dos Anos 80 e 90, a cantora Sandra Sá sobe ao palco do bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, neste sábado (16), às 21h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Ana Carolina na "Turnê 25 Anas"
A cantora Ana Carolina celebra a carreira com show da turnê 25 Anas na sexta-feira da semana que vem (22), às 21h30min, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Pipa Festival no Fuga Bar
O evento de arte e vinho Pipa Festival ocorre neste sábado, das 14h às 20h, no Fuga Bar (Rua Álvaro Chaves, 91), em Porto Alegre. Há 15% de desconto para sócios do Clube sobre o valor inteiro do ingresso em qualquer categoria no site Wine Locals.
Espetáculo "Elvis Presley e ABBA"
Show do grupo argentino Los Kalas é neste sábado, às 20h, no Teatro CIEE-RS Banrisul (Rua Dom Pedro II, 861), em Porto Alegre. Ingressos em Blueticket. Sócios do Clube têm 50% de desconto.
Ospa no concerto "A Dama do Trompete"
Com regência de Jonathan Girard e solo da trompetista Katherine Evans, concerto da Ospa ocorre na sexta da semana que vem (22), às 20h, na Casa da Ospa no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1.501), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Rafa & Luiz em Porto Alegre
Dupla Rafa & Luiz apresenta o espetáculo infantil A Descoberta do Verdadeiro Face neste domingo (17), às 15h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.