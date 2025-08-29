Roupa Nova, Whindersson Nunes e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

O Roupa Nova apresenta o show Simplesmente Roupa Nova no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, nesta sexta-feira (29) e no sábado (30), às 21h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Rosa Tattooada no Hard Rock Café
Banda gaúcha formada nos anos 1980 sobe ao palco do Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre, neste domingo (31), às 18h. Sócios do Clube têm isenção no ingresso, direto no local.
Whindersson Nunes em Porto Alegre
Comediante apresenta sua nova turnê neste domingo, às 17h e às 20h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Peça infantil "O Urso com Música na Barriga"
Neste sábado e no domingo, às 16h, a peça infantil será apresentada no Centro Cultural 25 de Julho (Rua Germano Petersen Júnior, 250), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube têm 50% de desconto.
Renato Teixeira em "Estrada Eu Sou"
Cantor sobe ao palco do Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre, na quinta-feira (4), às 21h, com sua nova turnê. Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube e acompanhante têm 45% de desconto.
Luccas Carlos: Tour "Acústico"
Cantor carioca apresenta show especial no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, na sexta-feira da semana que vem (5), às 23h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.