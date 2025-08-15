Agenda cultural

"Para estimular a cultura do vinho": Porto Alegre recebe edição do Pipa Festival

Evento ocorre neste sábado (16), das 14h às 20h, no Fuga Bar, no 4º Distrito, e promete cultura e experiências sensoriais

Leonardo Martins

