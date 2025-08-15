"Para estimular a cultura do vinho": Porto Alegre recebe edição do Pipa Festival

Primeira edição do festival aconteceu em março, em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos. Pipa Festival / Divulgação

Neste sábado (16), das 14h às 20h, o Fuga Bar, no 4º Distrito, será transformado em um grande ponto de encontro para quem aprecia vinho, cultura e experiências sensoriais.

A capital gaúcha receberá pela primeira vez o Pipa Festival, criado pela Wine Locals — plataforma líder em enoturismo no Brasil — em parceria com o bar. O evento integra a programação do Pipa Parade, a maior exposição de arte ao ar livre do sul do país.

A primeira edição do festival foi em março, em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, reunindo mais de 500 pessoas. Agora, a aposta é repetir e ampliar o sucesso na Capital, com expectativa de cerca de 700 participantes e ingressos já próximos do esgotamento — membro do Clube do Assinante tem voucher de 15% de desconto, basta clicar aqui para acessar o benefício.

Para o diretor de operações da Wine Locals, Matheus Zarpelon Vigel, trazer o evento para Porto Alegre foi uma decisão natural:

— Nada mais justo do que fazer na nossa cidade. A Wine Locals é daqui — afirma.

A ideia do Pipa Festival surgiu de um desejo antigo da empresa de ir além do turismo tradicional e estimular a cultura do vinho de forma mais ampla.

— Trabalhamos no mercado de enoturismo há cinco anos e sempre tivemos o sonho de criar um projeto para estimular a cultura do vinho. No ano passado, pós-enchente, criamos o Pipa Parade e percebemos que fazia muito sentido conectá-lo a um festival de vinhos — explica Vigel.

A edição porto-alegrense vai muito além de uma simples feira. Logo na entrada, o público receberá uma taça personalizada e 10 tickets para degustar rótulos de vinícolas renomadas do Rio Grande do Sul e de países como Argentina, Chile, Uruguai e Itália. Entre as presenças confirmadas estão:

Altos de Pinto Bandeira: Aurora, Don Giovanni, Família Geisse, Terraças, Valmarino

Aurora, Don Giovanni, Família Geisse, Terraças, Valmarino Vale dos Vinhedos: Foppa & Ambrosi, Lidio Carraro, Miolo

Foppa & Ambrosi, Lidio Carraro, Miolo Caminhos de Pedra: Garbo

Garbo Canela: Jolimont

Jolimont Campanha Gaúcha: Estância Paraizo

Estância Paraizo Serra do Sudeste: Pedras da Quinta

Pedras da Quinta Internacionais (Importadora Porto a Porto): Bodega Norton (Argentina), Viña Caliterra e Viña Tabali (Chile), Montes Toscanini (Uruguai), Enoitalia e Bosio Family Estates (Itália)

Um dos destaques do Pipa Festival são os rótulos de vinícolas renomadas. Pipa Festival / Divulgação

Mas, para Vigel, a essência do evento está na imersão:

— O público não estará apenas provando vinhos. Terá acesso a experiências sensoriais e imersivas, com música contemporânea e integração com a arte — ressalta.

Arte como protagonista

Além de obras do Pipa Parade 2025 espalhadas pelo espaço, um Live Painting marcará a criação da primeira peça do Pipa Parade 2026, cujo tema será A Uva Sentida.

Segundo Vigel, o conceito une tradição vinícola e expressão contemporânea, convidando artistas a explorarem o percurso simbólico e sensorial da uva — da terra ao cálice — por meio de intervenções criativas.

— No festival, os participantes encontrarão obras prontas e também poderão acompanhar artistas criando em tempo real — comenta.

A gastronomia também foi pensada para harmonizar com a proposta. O evento oferecerá degustação de azeite Rossio de Abrantes com pães artesanais e pratos da Paganini — como hambúrgueres, croquetas e chicken fingers — com três tickets inclusos no ingresso, além de outras opções à venda.

A trilha sonora ficará por conta de DJ e banda ao vivo, garantindo clima descontraído durante toda a tarde.

Lounge VIP

Quem busca uma vivência mais exclusiva poderá optar pelo Pipa Festival Full Experience, que inclui acesso ao Lounge VIP, à Degustação Orientada — com até quatro rótulos guiados por sommelier — e à Cave Secreta, uma sala imersiva dedicada a vinhos ícones.

— A Cave Secreta é uma assinatura da Wine Locals. Na última edição, muitos queriam participar e não conseguiram, então incluímos no "full experience" (experiência completa, do inglês). É um ambiente intimista e sensorial — explica o diretor.

O Pipa Festival também marca o pontapé inicial para novas etapas do Pipa Parade. Vigel adianta que a marca estará presente na Expointer e que, em outubro, serão revelados os pontos onde as obras ficarão expostas na serra gaúcha.

Para 2026, o projeto será expandido para outras regiões do Estado, como Campanha, Alto Uruguai e Campos de Cima da Serra.

— Esse evento é, ao mesmo tempo, uma celebração e um anúncio. É o momento de mostrar a força do vinho e da arte gaúcha e projetar isso para o futuro — conclui Vigel.

O Grupo RBS é Media Partner do evento.

Sobre o Pipa Parade

São mais de 30 obras de arte em barricas. Pipa Festival / Divulgação

O Pipa Parade é a maior exposição de arte a céu aberto do Sul do Brasil, reunindo mais de 30 obras assinadas por artistas, muitos deles reconhecidos nacionalmente.

As criações transformam barricas de vinho em peças artísticas únicas, compondo uma rota turística e cultural que ganha destaque durante a vindima na serra gaúcha.

Na última edição, realizada entre janeiro e março de 2025, o projeto atraiu mais de 1,5 milhão de visitantes e conectou as regiões Uva e Vinho e das Hortênsias, passando por 10 cidades no trajeto de exposição.

Serviço

O quê: Pipa Festival Porto Alegre

Pipa Festival Porto Alegre Quando: Sábado, das 14h às 20h

Sábado, das 14h às 20h Onde: Fuga Bar 4º Distrito (Rua Álvaro Chaves, 91, bairro Floresta, Porto Alegre)

Fuga Bar 4º Distrito (Rua Álvaro Chaves, 91, bairro Floresta, Porto Alegre) Ingressos: já estão disponíveis no site da Wine Locals . Há duas modalidades:

já estão disponíveis no . Há duas modalidades: Ingresso Pipa Festival: R$ 230 (2º lote)

Ingresso Pipa Festival Full Experience: R$ 300 (Esgotado)

Desconto: o Clube do Assinante tem voucher de 15% de desconto para quem é membro. Basta clicar aqui para acessar o benefício.

Importante: não é permitida a entrada de menores de 18 anos.