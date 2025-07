Show do Angra, comédia com Bianca Bin e outros destaques com desconto do Clube do Assinante

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show do Angra. Henrique Grandi / Divulgação

A banda de metal Angra celebra 20 anos do álbum Temple of Shadows em show no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, neste domingo (20), às 20h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Comédia "O Nome do Bebê"

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto na peça "O Nome do Bebê". Ronaldo Gutierrez / Divulgação

Peça estrelada por Bianca Bin terá sessões neste domingo, às 16h e às 19h, no Salão de Atos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6.681), em Porto Alegre. Ingressos em DiskIngressos. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Esteban Tavares no bar Opinião

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Esteban Tavares. Opinião Produtora / Divulgação

Músico sobe ao palco do bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) no domingo da semana que vem (27), às 20h30min. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

BK' apresenta a "DLRE Tour"

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de BK'. Bruna Sussekind / Divulgação

Rapper faz show na sexta da semana que vem (25), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, para promover novo disco. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Marina Lima com a turnê "Rota 69"

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Marina Lima. Marina Novelli / Divulgação

No sábado da semana que vem (26), às 20h, Marina Lima sobe ao palco do bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) com sucessos da carreira. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Rodriguinho em show acústico

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Rodriguinho. Access Mídia / Divulgação