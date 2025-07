Major RD, irmãos Ramil e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Sócios do Clube e um acompanhante têm 50% de desconto no show do Major RD. LMTH / Divulgação

Rapper Major RD se apresenta no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) na quinta (10), às 23h. Ingressos disponíveis na Sympla. Sócios do Clube e um acompanhante têm 50% de desconto.

Irmãos Ramil no Araújo Vianna

Sócios do Clube e um acompanhante têm 50% de desconto no show dos Irmãos Ramil. Rodrigo Lopes / Divulgação

Kleiton, Kledir e Vitor Ramil se apresentam na sexta (11), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e um acompanhante têm 50% de desconto.

Lucas Ricco e banda no Opinião

Sócios do Clube e um acompanhante têm 50% de desconto no show de Lucas Ricco e banda. Eduardo Evaldt / Divulgação

O Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) recebe o espetáculo de rock A Balada do Louco, na sexta (11), às 23h59min. Ingressos pela Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Bruno Diegues na Capital

Sócios do Clube e um acompanhante têm 50% de desconto no show de Bruno Diegues. Isis Lacombe / Divulgação

No sábado (12), às 21h, o cantor apresenta o show Mais Uma Noite, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e um acompanhante têm 50% de desconto.

Clássicos da Rosa Tattooada

Sócios têm entrada gratuita no show da bada Rosa Tattooada. Divulgação / Vini Produções Artísticas

Sócios do Clube têm isenção do ingresso para o show da banda Rosa Tattooada que ocorre no domingo (13), às 18h, no Hard Rock Cafe Porto Alegre (Av. Padre Cacique, 2.893).

Noite de death metal na Capital

Sócios do Clube e um acompanhante têm 50% de desconto no show da banda Crypta. Rafael Karelisky / Divulgação