Esteban Tavares, teatro infantil e outros destaques com desconto do Clube do Assinante

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Esteban Tavares. Opinião Produtora / Divulgação

Esteban Tavares sobe ao palco do bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, neste domingo (27), às 20h30min. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

"O Urso com Música na Barriga"

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto na peça infantil "O Urso com Música na Barriga". Adriana Marchiori / Divulgação

Neste sábado (26) e no domingo, às 16h, a peça O Urso com Música na Barriga chega ao Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Deive Leonardo no Araújo Vianna

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Deive Leonardo. Kelly Fuzaro / Divulgação

Influenciador encerra a turnê Antes e Depois na quinta-feira (31), às 20h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Matanza Ritual

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show do Matanza Ritual. Caio Bicaglio / Divulgação

Show de lançamento do álbum A Vingança É meu Motor ocorre na sexta da semana que vem (1º), às 20h, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Maiara e Maraisa In Concert

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Maiara e Maraisa. Gabi de Morais / Divulgação

Dupla sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, no domingo da semana que vem (3), às 20h, com sucessos da carreira. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Nicolas Jaar em Porto Alegre

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Nicolas Jaar. Wissam Sader / Divulgação