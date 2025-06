Show de Isa Buzzi, Conferência Mentes Brilhantes e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Isa Buzzi. Angorá Music / Divulgação

Isa Buzzi apresenta o show da Primeira Turnê 2.0 no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, neste domingo (22), às 17h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Conferência Mentes Brilhantes

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto na Conferência Mentes Brilhantes. Edu Defferrari / Mentes Brilhantes / Divulgação

Evento ocorre nesta terça-feira (24), às 16h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, com participação do economista Paulo Guedes. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Alee apresenta a turnê "Caos"

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Alee. Matheus Yashi / Divulgação

Alee sobe ao palco do bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, na próxima quinta-feira (26), às 23h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Tributo a Charlie Brown Jr, Linkin Park e CPM 22

Heitor Gomes, ex-baixista do Charlie Brown Jr. e do CPM 22, participará do evento. Demétrio Produções / Divulgação

Tributo ao Charlie Brown Jr, CPM 22 e Linkin Park ocorre na sexta da semana que vem (27), às 23h, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Paralamas do Sucesso

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show dos Paralamas do Sucesso. Maurício Valladares / Divulgação

Banda celebra 40 anos de clássicos com show no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, no sábado da semana que vem (28), às 21h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Concerto da Ospa

Maestro Manfredo Schmiedt vai reger o concerto da Ospa. Vitória Proença / Divulgação