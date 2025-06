Show com os youtubers Gabriel & Shirley, tributo a Belchior e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Gabriel & Shirley. VINICIUS BATISTA / Divulgação

Youtubers Gabriel & Shirley retornam ao Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, neste domingo (8), às 15h, com o espetáculo Gashi: O Show. Ingressos em Sympla.

Os Latinoamericanos tocam Belchior

Os Latinoamericanos / Divulgação

Show de nove anos do Especial Belchior ocorre nesta segunda (9), às 20h30min, no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla.

Alceu Valença em Porto Alegre

Camila Hermes / Agencia RBS

Músico apresenta o show Meu Querido São João na próxima sexta-feira (13), às 21h, no Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla.

Gipsy Kings by Diego Baliardo

Intérprete da banda francesa realiza primeira turnê pelo Brasil na próxima quinta-feira (12), às 21h, no Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Ingressos na Sympla.

"Bailei na Curva" no Bourbon

Emílio Speck / Divulgação

Peça gaúcha tem sessões da próxima quarta-feira (11) a sexta (13), às 20h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Ingressos em Uhuu.

Terno Rei com "Nenhuma Estrela"

Fernando Mendes / Divulgação