Maglore, Oriente e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

A banda baiana Maglore se apresenta no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, neste domingo (29), às 20h30min. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e um acompanhante têm 50% de desconto.

Oriente sobe ao palco do Opinião

Trio carioca apresenta seu trabalho mais recente na sexta da semana que vem (4), às 23h, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e um acompanhante têm 50% de desconto.

Obras para violoncelo

Ocorre na sexta da semana que vem (4), às 20h, o concerto Mestres do Cello na Casa da Ospa (Av. Borges de Medeiros, 1.501), em Porto Alegre. Ingressos via Sympla. Sócios do Clube e um acompanhante têm 50% de desconto.

Jota.pê apresenta seu segundo disco

Músico apresenta show do álbum Se meu Peito Fosse o Mundo no sábado da semana que vem (5), às 21h, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e um acompanhante têm 50% de desconto.

Noite de death metal na Capital

A banda Crypta sobe ao palco do Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, no domingo da semana que vem (6), às 18h30min, com a In the Other Side Tour. Ingressos via Sympla. Sócios do Clube e um acompanhante têm 50% de desconto.

Repertório de hits de Major RD

