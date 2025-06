Encontro histórico de bandas gaúchas e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Ultramen é uma das bandas que participarão do "Encontro Histórico" no bar Opinião. Zé Carlos Andrade / Divulgação

Ultramen, Da Guedes, Comunidade Nin-Jitsu e DJ Rafinha participam do Encontro Histórico na quarta-feira (18), às 22h30min, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

"Lilo & Stitch em Aloha Elvis"

Sócios do Clube têm 50% de desconto no espetáculo "Lilo & Stitch em Aloha Elvis". Marli Silva / Divulgação

Espetáculo infantil desembarca em Porto Alegre para sessão na quinta-feira (19), às 15h30min, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80). Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube têm 50% de desconto.

Cachorro Grande no Araújo Vianna

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show da Cachorro Grande. Cainan Sá / Divulgação

Grupo celebra os 20 anos do álbum Pista Livre em show no sábado da semana que vem (21), às 22h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Renato e Seus Blue Caps

Primeiros cem sócios do Clube têm 45% de desconto no show de Renato e Seus Blue Caps. Tiago Sanches / Divulgação

Banda de rock faz show no sábado da semana que vem (21), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Ingressos em Uhuu. Há 45% de desconto para os cem primeiros sócios do Clube do Assinante.

Concerto da Ospa

Britânico Neil Thomson vai reger a Ospa. Rafaella Pessoa / Divulgação

Programa com Schubert, Schumann e Guerra-Peixe será no sábado da semana que vem (21), às 17h, na Casa da Ospa no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1.501), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Isa Buzzi no bar Opinião

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Isa Buzzi. Angorá Music / Divulgação