Festival com Menos É Mais e Sorriso Maroto e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Sorriso Maroto será uma das atrações do festival Samba Porto Alegre no dia 24 de maio. Arthur Rodrigues / Divulgação

Festival Samba Porto Alegre reúne Menos É Mais, Sorriso Maroto, Di Propósito e outras atrações no sábado da semana que vem (24), às 14h, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia). Ingressos em Guichê Web. Sócios do Clube têm 30% de desconto.

Martinho da Vila no Araújo Vianna

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Martinho da Vila. LEO AVERSA / Divulgação

Cantor e compositor vai retornar a Porto Alegre para show no Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) neste sábado (17), às 21h. Ingressos em Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Amaro Freitas apresenta "Y'Y"

Sócios do Clube têm 50% de desconto no show de Amaro Freitas. Michael Hocherman / Divulgação

Show solo do pianista ocorre neste domingo (18), às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto do Multipalco Eva Sopher (Praça Mar. Deodoro, s/n°), em Porto Alegre. Haverá participações de Luna Vitrolira e Valéria Barcellos. Ingressos pelo site do São Pedro. Sócios do Clube têm 50% de desconto.

Black Alien em "Babylon by Gus"

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Black Alien. Roncca / Divulgação

Rapper brasileiro comemora 20 anos do clássico álbum com show na próxima quinta-feira (22), às 23h, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Simone retorna à Capital

Sócios do Clube têm 50% de desconto no show de Simone. LEO AVERSA / Divulgação

Cantora traz novo repertório ao palco do Salão de Atos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6.681), em Porto Alegre, na sexta-feira da semana que vem (23), às 21h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube têm 50% de desconto.

"A Comédia dos Amantes"

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto na peça "A Comédia dos Amantes". Vilmar Carvalho / Divulgação