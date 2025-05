Disney On Ice, Seu Jorge e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Sócios do Clube do Assinante têm desconto no Disney On Ice.

A temporada 2025 do Disney On Ice terá sessões desta terça-feira (27/5) até o dia 1º de junho, em diversos horários, no Ginásio Gigantinho (Av. Padre Cacique, 891), em Porto Alegre. Ingressos em Uhuu. Há 30% de desconto para os cem primeiros sócios do Clube do Assinante e de 20% para os demais.