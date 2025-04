Tributo a Elvis Presley e ABBA e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Sócios do Clube têm 50% de desconto no Tributo a Elvis Presley & ABBA. Los Kalas / Divulgação

Tributo a Elvis Presley e ABBA

Show do grupo argentino Los Kalas é neste sábado (12), às 21h, no Centro de Convenções da UFSM (Av. Av. Roraima, 1.000), em Santa Maria. Ingressos em Blueticket. Sócios do Clube têm 50% de desconto.

Duquesa apresenta "Taurus"

Neste sábado, às 21h, a rapper sobe ao palco do bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, com show do seu segundo disco, Taurus. Ingressos em Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

O Grilo em Porto Alegre

Banda apresenta a turnê Tudo Acontece Agora Pt.2 neste domingo (13), às 21h, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. Ingressos em Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

"Broadway Night's — O Musical"

A apresentação vai estar neste domingo, às 19h, no Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, reproduzindo clássicos do cinema. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Musical de "O Rei Leão"

Clássico do cinema mundial, o espetáculo ocorrerá neste domingo, às 15h, no Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Noite de rock com Andrés Calamaro

