"A História dos Três Porquinhos", Nação Zumbi e muito mais: veja as atrações com descontos no Clube do Assinante

50% de desconto. Teatro Zé Rodrigues / Divulgação

A História dos Três Porquinhos

A peça infantil será apresentada sábado (8) e domingo (9), às 17h30min, no Teatro Zé Rodrigues do Shopping Praia de Belas (Avenida Praia de Belas, 1.181). Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Nação Zumbi no bar Opinião

50% de desconto. Lucas Lima / Divulgação

A banda celebra os 30 anos do álbum da Lama ao Caos, na próxima quinta-feira (13), às 23h, no Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Sereno Canto, com Thiago Ramil

20% de desconto. Josemar Afrovulto / Divulgação

No sábado, às 16h e 19h, o espetáculo será apresentado pelo músico ao lado de contadores de história do projeto, no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440). Sócios do Clube têm 20% de desconto.

Musical Bolero que te Quiero

20% de desconto. Fabio Zambom / Divulgação

O musical que celebra a era de ouro do rádio no Brasil será encenado neste sábado, às 20h, e domingo, às 19h, na Sala Álvaro Moreyra (Avenida Erico Verissimo, 307). Sócios do Clube têm 20% de desconto.

Onde Está Cassandra?

20% de desconto. Fab Lütz / Divulgação

O espetáculo que celebra 25 anos da drag queen Cassandra Calabouço poderá ser visto sábado, às 20h, e domingo, às 19h, no CHC Santa Casa (Avenida Independência, 75). Sócios do Clube têm 20% de desconto.

Marina Park temporada 2025

50% de desconto. Marina Park / Divulgação