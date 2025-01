Espetáculo com Vera Holtz, show de Ebony e Mátria Parque de Flores: veja essas e outras atrações com desconto no Clube do Assinante

Show de Ebony tem 50% de desconto. Mateus Aguiar / Divulgação

Ebony apresenta “Terapia Tour”

A artista traz o show do seu mais recente disco ao Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) na próxima quinta-feira (30), às 23h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Vera Holtz em “Ficções”

A atriz apresenta premiado espetáculo neste sábado (25) e domingo (26), às 20h, no Teatro do Bourbon Country (Avenida Túlio de Rose, 80). Ingressos em Uhuu. Os cem primeiros sócios do Clube têm 50% de desconto.

Parque Aldeia do Imigrante

Atrativo turístico de Nova Petrópolis, na Serra, o Aldeia do Imigrante (Avenida 15 de Novembro, 1.966), oferece 15% de desconto no ingresso para sócios do Clube, direto na bilheteria do parque.

Mátria Parque de Flores

Sócios do Clube do Assinante têm 15% de desconto na entrada do Mátria Parque de Flores, que fica na RS-235, km 68, em São Francisco de Paula, na Serra. O benefício é válido somente na bilheteria do local.

Diversão no Alpen Park

Situado em Canela, também na serra gaúcha, o Alpen Park (Rodovia Arnaldo Oppitz, 901, bairro São João), oferece 15% de desconto para sócios do Clube e acompanhante, válido na bilheteria do local.

A Fabulosa Máquina de Doces

