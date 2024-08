Lançando o disco Redoma, Paola Kirst e Kiai Grupo fazem show na terça-feira (13) no palco do Centro Histórico-Cultural Santa Casa, em Porto Alegre. A apresentaçlão contará com participações de Pedro Borghetti, Venancio da Luz e Marietti Fialho, além das cantoras Dida Larruscain e Stephanie Soeiro, que se somarão à banda.