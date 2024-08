Programe-se Notícia

Concerto da Orquestra Theatro São Pedro e mais destaques da agenda cultural desta quinta-feira

Com participação do acordeonista basco Iñaki Alberdi, "Albéniz & Piazzolla" mescla elementos do flamenco e do tango. Direção artística da homenagem aos compositores é assinada por Evandro Matté

22/08/2024 - 04h00min