Depois de passar por Rio de Janeiro, Curitiba e Florianópolis, o Australian Connection Festival chega nesta sexta-feira (30) à capital gaúcha. No sábado (31), será a vez de São Paulo. O evento promove apresentações de três bandas que são expoentes da cena australiana. A atração principal é a Hoodoo Gurus, que realizou turnê no Brasil em 2023. O grupo é responsável por sucessos como What’s My Scene, Good Times, Come Anytime e 1000 Miles Away.